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ТСН у соціальних мережах

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Метро переповнене – ховатися ніде! Скандали з безпекою в Києві та зразкове укриття

Метро переповнене – ховатися ніде! Скандали з безпекою в Києві та зразкове укриття

Метро переповнене – ховатися ніде! Скандали з безпекою в Києві та зразкове укриття

"Правило двох стін" більше не рятує від надлишкового тиску вибуху та сучасної балістики, а панельні будинки ризикують просто скластися – про це прямо застерігають у ДСНС. Але де перечікувати небезпеку, коли повітряні тривоги тривають ледь не цілодобово, а місця у метро бракує навіть стоячи? Журналістка ТСН Валентина Доброта дослідила реальний стан столичних бомбосховищ і виявила вражаючі контрасти.    

Дата публікації
Кількість переглядів
2

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