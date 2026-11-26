Мільярдні збитки: надлишки пшениці нікуди подіти! Чи загрожує нам продовольча криза?

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Український агросектор опинився перед критичними викликами: блокада чорноморських портів, обвал внутрішніх цін на зерно, дефіцит обігових коштів і загроза зриву посівної кампанії. Чому фермери змушені опалювати приміщення пшеницею замість продажу, які збитки загрожують галузі, що відбувається з експортом через Дунай та залізницю і чи загрожує Україні дефіцит олії та хліба? Про це в ефірі ТСН розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.