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ТСН у соціальних мережах

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Мільярди Гринкевичів, роки суду Тандира та "плівки Труби"! Як ДБР карає топпосадовців і зрадників

Мільярди Гринкевичів, роки суду Тандира та "плівки Труби"! Як ДБР карає топпосадовців і зрадників

Мільярди Гринкевичів, роки суду Тандира та "плівки Труби"! Як ДБР карає топпосадовців і зрадників

12 листопада 2015 року Верховна Рада ухвалила закон про Державне бюро розслідувань. За роки діяльності ДБР пройшло шлях від новоствореного органу до ключового елемента правоохоронної системи, розслідуючи справи щодо високопосадовців, суддів, силовиків та військових. З початком повномасштабного вторгнення додалися нові виклики: виявлення колаборантів, зрадників та протидія корупції в оборонній сфері. У сюжеті ТСН — аналіз роботи ДБР, гучні розслідування, а також скандали довкола керівництва органу.

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