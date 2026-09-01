Мільйон гривень для вчителя! Оголошено фіналістів Global Teacher Prize Ukraine 2026

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Цього року національна премія Global Teacher Prize Ukraine відзначає свій ювілейний десятий сезон, а головний переможець отримає рекордну винагороду – 1 мільйон гривень. В ефірі "1+1" в рамках телемарафону "Єдині новини" разом із зірковими амбасадорами – Дмитром Монатіком, Святославом Вакарчуком та іншими – оголошуємо імена 10 фіналістів, які попри війну, тривоги та навчання в укриттях продовжують нести світло знань. Засновниця премії Зоя Литвин розповість про унікальні історії педагогів із різних куточків України: від Маріуполя до Львова, про нові номінації для вчителів-захисників та те, як бізнес підтримує розвиток сучасної освіти навіть у найважчі часи.