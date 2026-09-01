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ТСН у соціальних мережах

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Мільйон гривень для вчителя! Оголошено фіналістів Global Teacher Prize Ukraine 2026

Мільйон гривень для вчителя! Оголошено фіналістів Global Teacher Prize Ukraine 2026

Мільйон гривень для вчителя! Оголошено фіналістів Global Teacher Prize Ukraine 2026

Цього року національна премія Global Teacher Prize Ukraine відзначає свій ювілейний десятий сезон, а головний переможець отримає рекордну винагороду – 1 мільйон гривень. В ефірі "1+1" в рамках телемарафону "Єдині новини" разом із зірковими амбасадорами – Дмитром Монатіком, Святославом Вакарчуком та іншими – оголошуємо імена 10 фіналістів, які попри війну, тривоги та навчання в укриттях продовжують нести світло знань. Засновниця премії Зоя Литвин розповість про унікальні історії педагогів із різних куточків України: від Маріуполя до Львова, про нові номінації для вчителів-захисників та те, як бізнес підтримує розвиток сучасної освіти навіть у найважчі часи.  

Дата публікації
Кількість переглядів
9

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