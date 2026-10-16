Мільйон у "гармошці", танець Ласточкіна на фронті та зірка на честь Магучіх | Добрі новини ТСН

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Новини, які надихають, розраджують і повертають віру в дива! У цьому відео ТСН зібрані найяскравіші події, що розлетілися мережею:

-Відомий актор і боєць 93-ї ОМБр Ігор Ласточкін зняв запальний танець у бліндажі й за лічені години закрив збір на пікап.

-У Києві правоохоронці розшукали забуту в автобусі сумку з коштовностями та понад мільйоном гривень, яка сховалася в несподіваному місці.

- На передовій сміливий місцевий власноруч розчистив шлях бойовому наземному дрону.

-Науковці увічнили Ярослави Магучіх у відкритому космосі.

-13-річний українець підкорив світовий рекорд.

-Легендарна Метрополітен-опера в Нью-Йорку стоячи підспівувала українському гімну.