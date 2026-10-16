ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
8

Мільйон у "гармошці", танець Ласточкіна на фронті та зірка на честь Магучіх | Добрі новини ТСН

Мільйон у "гармошці", танець Ласточкіна на фронті та зірка на честь Магучіх | Добрі новини ТСН

Мільйон у "гармошці", танець Ласточкіна на фронті та зірка на честь Магучіх | Добрі новини ТСН

Новини, які надихають, розраджують і повертають віру в дива! У цьому відео ТСН зібрані найяскравіші події, що розлетілися мережею:

-Відомий актор і боєць 93-ї ОМБр Ігор Ласточкін зняв запальний танець у бліндажі й за лічені години закрив збір на пікап.

-У Києві правоохоронці розшукали забуту в автобусі сумку з коштовностями та понад мільйоном гривень, яка сховалася в несподіваному місці.

- На передовій сміливий місцевий власноруч розчистив шлях бойовому наземному дрону.

-Науковці увічнили Ярослави Магучіх у відкритому космосі.

-13-річний українець підкорив світовий рекорд.

-Легендарна Метрополітен-опера в Нью-Йорку стоячи підспівувала українському гімну.

Дата публікації
Кількість переглядів
8

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie