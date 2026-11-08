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ТСН у соціальних мережах

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Мінус 15 заводів і 23 мільярди збитків: як рої українських дронів нищать нищать тил РФ

Мінус 15 заводів і 23 мільярди збитків: як рої українських дронів нищать нищать тил РФ

Мінус 15 заводів і 23 мільярди збитків: як рої українських дронів нищать нищать тил РФ

Штучний тайм-аут остаточно провалився: українські оборонці завдають нищівних ударів по військових заводах і паливних гігантах у найглибшому тилу Росії. Лише за останній час під масованими атаками спалахнули ключові нафтопереробні підприємства країни-агресорки – Ярославський, Рязанський та Афіпський НПЗ, а ракети «Нептун» рознесли критичний військовий завод «Протон» в Орлі. Збитки Кремля вже перевищили приголомшливі 23 мільярди доларів, а майже половина ключових НПЗ виведена з ладу або скоротила роботу. Як працює Перший окремий центр безпілотних систем СБС ЗСУ, які таємниці приховує засекречений мобільний дронопорт та як українські дрони FP-1 долають понад 3000 кілометрів, обходячи російську ППО – дивіться в репортажі Оксани Радіонової у ТСН.Тижні.  

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