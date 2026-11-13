Місяць пішки під дронами! Бійці врятували останню жительку Малої Токмачки, яка взяла в полон ворога

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Ця історія порятунку вражає до сліз і водночас захоплює силою українського духу. Піхотинці 118-ї окремої механізованої бригади провели на передовій 309 днів. Виходячи з позицій, вони зустріли та забрали із собою останню жительку зруйнованої вщент Малої Токмачки – Світлану Миколаївну та двох її собак. Жінка трималася за рідне подвір'я до останнього: під щоденними обстрілами доглядала господарство, садила город і навіть устигла особисто переконати російського військового здатися в полон ЗСУ. Зважилася на евакуацію лише тоді, коли ворожий КАБ повністю зруйнував її хату. Разом із захисниками вона майже місяць пішки пробиралася крізь болота, очерети та колючий дріт під безперервним полюванням ворожих дронів, долаючи за добу лише кілометр-півтора. Зворушливу зустріч пані Світлани зі своїми рятівниками в Запоріжжі зафільмувала кореспондентка ТСН Дарія Назарова.