Міста у вогні після влучань! Найбільше дісталося Заходу! Новини про масовану атаку

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8 загиблих і 28 поранених по Україні — повідомив прем'єр Сергій Корецький. Цієї ночі Росія влаштувала масовану комбіновану атаку на нашу державу: під ударами опинилися Київ та одразу 9 областей. Найбільше жертв у столиці — там російський терор забрав життя 6 людей, ще 15 поранені, уточнив очільник уряду. Руйнування фіксують фактично по всій країні, адже під вогнем знову були об'єкти енергетики та інфраструктури. Пошкоджені підприємства на Київщині, Миколаївщині, Одещині й Чернігівщині, а житлові будинки постраждали на Дніпропетровщині, Львівщині, Вінниччині, Сумщині та Чернігівщині. Від самої ночі на місцях влучань безперестанку працюють рятувальники, медики, поліцейські, енергетики та комунальники — вони допомагають постраждалим і ліквідовують наслідки ворожого обстрілу.