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ТСН у соціальних мережах

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Місто без блекаутів: як Трускавець рятується від відключень і відновлює військових

Місто без блекаутів: як Трускавець рятується від відключень і відновлює військових

Місто без блекаутів: як Трускавець рятується від відключень і відновлює військових

Курортне місто Трускавець на Львівщині демонструє справжній приклад повної енергонезалежності. Поки країна стикається з відключеннями світла, місцеві готельно-оздоровчі комплекси не лише працюють безперебійно, а й приймають на безоплатну реабілітацію українських військових. Як завдяки сонячним панелям, інверторам і тепловим насосам бізнесу вдається економити мільйони гривень, чому тут свідомо відмовляються від шумних генераторів та які пільгові програми й кредити (зокрема "5-7-9%") доступні підприємцям для встановлення енергообладнання – дивіться в ТСН.  

Дата публікації
Кількість переглядів
6

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