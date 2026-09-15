Місто без блекаутів: як Трускавець рятується від відключень і відновлює військових

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Курортне місто Трускавець на Львівщині демонструє справжній приклад повної енергонезалежності. Поки країна стикається з відключеннями світла, місцеві готельно-оздоровчі комплекси не лише працюють безперебійно, а й приймають на безоплатну реабілітацію українських військових. Як завдяки сонячним панелям, інверторам і тепловим насосам бізнесу вдається економити мільйони гривень, чому тут свідомо відмовляються від шумних генераторів та які пільгові програми й кредити (зокрема "5-7-9%") доступні підприємцям для встановлення енергообладнання – дивіться в ТСН.