Момент влучання дрона потрапив на відео! Друга доба страшних ударів по Києву

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Дев’ятеро людей постраждали внаслідок сьогоднішньої атаки ворога на столицю. Трьох поранених, повідомляють у мерії, медики госпіталізували. У Дарницькому районі російський «Шахед» влучив у 24-поверховий житловий будинок. На рівні 11–12-го поверхів спалахнула пожежа, є руйнування стін. Надзвичайники вогонь загасили, під час ліквідації небезпеки врятували 23 людей. Екстрені служби продовжують працювати на місці. Також уночі зафіксовані влучання в Дарницькому та Голосіївському районах. Внаслідок атаки палали два вантажні автомобілі та гараж. На іншій локації горіла двоповерхова нежитлова будівля. Наразі всі займання ліквідовані, жертв та постраждалих там немає. Там, де дрон улучив у висотку в Дарницькому районі рано-вранці, побувала кореспондентка ТСН Аліна Лісова.