Момент влучання потрапив на відео: люди на південному мосту під час удару!

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Момент одного з учорашніх влучань у Південний міст потрапив на камери іноземних журналістів. Репортер звертає увагу: атака сталася саме тоді, коли переправою йшли пішоходи, змушені ризикувати життям через брак іншого сполучення між берегами столиці. Тим часом експерт із радіотехнологій та радник міністра цифрової трансформації Сергій Бескрестнов на позивний «Флеш» повідомив: росіяни почали застосовувати нову модифікацію «Шахеда» з кумулятивно-різальною бойовою частиною. Цей заряд розроблено спеціально для перебивання сталевих опор ЛЕП та мостових перекриттів. Південний і Північний мости в Києві — вантові. Їхні прольоти тримаються на масивних тросах. Саме по цих вантах, вузлах їхнього кріплення та залізобетонних пілонах і б'є агресор. Ба більше, окупанти розгорнули мережу повітряних ретрансляторів для онлайн-керування дронами: через це класичні засоби РЕБ стають менш ефективними, а для мобільних вогневих груп ППО виникає додаткова загроза. Що нині коїться на київських переправах - розповість кореспондентка ТСН Аліна Лісова.