ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
16

Моторошні кадри з епіцентру удару по Києву! Будинки й міст потрощені балістикою

Моторошні кадри з епіцентру удару по Києву! Будинки й міст потрощені балістикою

Моторошні кадри з епіцентру удару по Києву! Будинки й міст потрощені балістикою

У столиці — 5 потерпілих, серед них — 14-річна дитина. Сьогодні вночі росіяни накрили Київ та область дронами, балістикою та крилатими ракетами. Ударів ворог завдавав масовано, хвилями: моніторингові канали нарахували зо 3 десятки ворожих цілей. Під атакою знову опинилася енергетична інфраструктура. Дісталося також людським оселям, дитячому садку, нежитловим приміщенням та авто. У Солом’янському районі, що постраждав унаслідок атаки, працює кореспондентка ТСН Аліна Лісова. Били окупанти й по Північному мосту: переправа наразі закрита в обидва боки. Автобуси, які нею курсували, тимчасово їздитимуть через Подільський мостовий перехід. Фахівці оцінюють ступінь руйнувань дорожнього полотна. Нагадаю, під ударом окупантів міст уже опинявся в ніч проти 27 жовтня.

Дата публікації
Кількість переглядів
16

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie