Моторошні кадри з епіцентру удару по Києву! Будинки й міст потрощені балістикою

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У столиці — 5 потерпілих, серед них — 14-річна дитина. Сьогодні вночі росіяни накрили Київ та область дронами, балістикою та крилатими ракетами. Ударів ворог завдавав масовано, хвилями: моніторингові канали нарахували зо 3 десятки ворожих цілей. Під атакою знову опинилася енергетична інфраструктура. Дісталося також людським оселям, дитячому садку, нежитловим приміщенням та авто. У Солом’янському районі, що постраждав унаслідок атаки, працює кореспондентка ТСН Аліна Лісова. Били окупанти й по Північному мосту: переправа наразі закрита в обидва боки. Автобуси, які нею курсували, тимчасово їздитимуть через Подільський мостовий перехід. Фахівці оцінюють ступінь руйнувань дорожнього полотна. Нагадаю, під ударом окупантів міст уже опинявся в ніч проти 27 жовтня.