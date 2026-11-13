Моторошні кадри з Одеси: дівчина загинула після влучання по машині

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Росіяни атакували залізницю на Одещині: вдарили по тепловозу в Березівському районі, залізничники евакуювали 50 пасажирів. Тим часом кількість потерпілих через ранковий обстріл самої Одеси зросла до 7 людей, ще 2 загинули — там реактивні дрони поцілили в житловий будинок та перехрестя. Більше про цю атаку розповість кореспондент ТСН Сергій Осадчук.

Щонайменше 4 людини дістали поранень у Запоріжжі: серед них 2 дітей. Ворожий КАБ влучив у 5-поверхівку та пошкодив квартири на 3 поверхах. Спалахнули пожежі, понівечило також припарковані автівки. На місці удару працюють усі екстрені служби. По місту росіяни б'ють від ранку: близько 06:00 окупанти вдарили по приватному будинку, де під завалами опинилася ціла родина. 10-річний хлопчик, його батьки та бабуся наразі в лікарні, а от 17-річного підлітка врятувати не вдалося. Детальніше про наслідки обстрілу розповість кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.

6 людей поранені в Рівному, серед них 2 дітей. Уночі російський «Шахед» вдарив по багатоповерхівці, у кількох квартирах спалахнули пожежі. На місці трагедії побувала кореспондентка ТСН Анна Махно — більше дивіться в її сюжеті.