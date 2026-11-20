Моторошні удари по Львову та Києву! Ракети й дрони летіли стіною! Наживо в ТСН про наслідки

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Масована комбінована атака ракетами та дронами: ворог завдав нищівних ударів по Львову та Києву. У Львові двоє людей загинули на залізничній станції Скнилів, щонайменше десятеро дістали поранення, коли удар зруйнував касовий термінал. Трагедія могла бути масштабнішою — пасажирський потяг зупинився неподалік за лічені миті до вибуху. Кадри порятунку людей із завалів з нагрудних камер патрульних, руйнування гуртожитку, знеструмлення міста та пряме включення кореспондентки ТСН Марічки Кужик із місця подій. Також у випуску: хроніка ударів по Києву — ураження мостів, енергетики та пошкодження Володимирського собору.