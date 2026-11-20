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Моторошний удар по Львову! Загиблі на залізничній станції!
Масовану атаку пережив і захід України: під ворожими ударами опинилися Львівщина, Тернопільщина, Рівненщина та Житомирщина. У Львові вранці 2 людей загинули, щонайменше 10 поранені. У селі Золочівського району уламки безпілотника пошкодили 3 житлові будинки, поранено чоловіка. У Стрийському районі пошкоджений енергооб’єкт, а в місті й області запроваджені графіки аварійних відключень.