«Ми натерпілися тут!» Ексклюзив ТСН з Олешок: перші кадри порятунку

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Наймасштабніша гуманітарна місія за весь час війни. Окуповані Олешки на Херсонщині нарешті отримали шанс на порятунок: з повністю заблокованого міста, де люди місяцями виживали без води, світла, їжі та ліків під ударами дронів, вирушили перші евакуаційні автобуси.

В окуповане місто особисто прибув уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Сльози, обійми рідної делегації та гірка правда про життя в окупації, яку жителі наважилися розповісти лише побачивши український прапор. Як вдалося розблокувати гуманітарний коридор після втручання міжнародних лідерів, чому частина містян боїться їхати та через які країни пролягає складний маршрут повернення додому — дивіться в ексклюзивному спецрепортажі ТСН.