“Ми знаємо, скільки в них є на складах”: Ігор Жовква про ракети до Patriot, Starlink та перемовини зі США

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«Сьогодні був важливий день для миру» — саме так прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере на пресконференції схарактеризував перемовини в Осло. Там говорили про Україну та план завершення війни. Президент Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом. До них долучилися очільник норвезького уряду Йонас Гар Стере та президент Фінляндії Александр Стубб. У режимі онлайн через хворобу участь у розмові взяв і другий спецпредставник США — зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Яких результатів цієї зустрічі очікувати — про це в Осло кореспондентка ТСН Олена Чернякова розпитала заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкву, який був присутній на перемовинах.