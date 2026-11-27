"Мир через силу – це поцілунок у дупу ворога!" Кузен Венса розніс політику США щодо України

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Кузен віцепрезидента США Джей Ді Венса, ветеран морської піхоти США та боєць підрозділу «Вовки Да Вінчі» Нейт Венс в ексклюзивному інтерв'ю для ТСН розкрив своє бачення завершення війни в Україні. Чому спроби «задобрити» Путіна поступками Донбасу обернуться новою катастрофою, що насправді стоїть за рішеннями команди Трампа, чому 5-та стаття НАТО не гарантує захисту та яка реальна ситуація на лінії зіткнення – дивіться у відвертій розмові без дипломатичних прикрас.