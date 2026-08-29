Мить – і все знесло потоками "бетону"! Трагедія в Непалі! Там зникли 56 українців!

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Понад 600 загиблих та сотні зниклих безвісти – Непал та Тибет оговтуються від нищівної повені та зсувів ґрунту. Серед тих, хто не виходить на зв'язок, – 56 українських туристів, які прямували до священної гори Кайлас. Зв'язок із групою обірвався за лічені хвилини до того, як зійшов потік, спричинений землетрусом та аномальними зливами. Поки рятувальники намагаються дістатися до постраждалих районів через багнюку та розмиті дороги, рідні зниклих у соцмережах шукають бодай якусь інформацію. Чи є шанс на порятунок через три дні після катастрофи та що насправді спричинило смертельний потік – дивіться у сюжеті Олени Чернякової.