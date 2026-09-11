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ТСН у соціальних мережах

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10

На батьківщині Залужного здивували всю Україну! Як дитсадок переміг блекаут

На батьківщині Залужного здивували всю Україну! Як дитсадок переміг блекаут

На батьківщині Залужного здивували всю Україну! Як дитсадок переміг блекаут

Дитячий садок із цілорічним теплим басейном, який не зупиняє роботу навіть під час найважчих блекаутів! Здається фантастикою, але це реальність у звичайному комунальному закладі міста Звягель на Житомирщині, батьківщині Валерія Залужного. Як директорці вдалося знайти фінансування на сучасні теплові насоси й сонячні станції? Чому європейський досвід енергоефективності став порятунком для українських дітей під час війни, і як таку схему може повторити кожна громада України? Усі деталі та покроковий алгоритм дивіться у спеціальній інспекції ведучої ТСН Нати Островської.

Дата публікації
Кількість переглядів
10

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