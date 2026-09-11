На батьківщині Залужного здивували всю Україну! Як дитсадок переміг блекаут

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Дитячий садок із цілорічним теплим басейном, який не зупиняє роботу навіть під час найважчих блекаутів! Здається фантастикою, але це реальність у звичайному комунальному закладі міста Звягель на Житомирщині, батьківщині Валерія Залужного. Як директорці вдалося знайти фінансування на сучасні теплові насоси й сонячні станції? Чому європейський досвід енергоефективності став порятунком для українських дітей під час війни, і як таку схему може повторити кожна громада України? Усі деталі та покроковий алгоритм дивіться у спеціальній інспекції ведучої ТСН Нати Островської.