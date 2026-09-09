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ТСН у соціальних мережах

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На дівчинку впав цілий будинок! Перша зустріч з рятівниками за рік після трагедії

На дівчинку впав цілий будинок! Перша зустріч з рятівниками за рік після трагедії

На дівчинку впав цілий будинок! Перша зустріч з рятівниками за рік після трагедії

Зустріч через рік: у квітні 2025 року рятувальники дістали з-під завалів 14-річну Яну Худу. У її будинок поцілила російська ракета. Тоді в столиці загинули 12 киян, серед них — батько, мати та рідний брат Яни. Саму дівчину з-під уламків визволяли впродовж години. Потім були місяці лікування та складна реабілітація. І ось через рік на документальній виставці до Дня рятівника Яна знову зустрілася з тими, кому завдячує життям. Усі подробиці цієї зворушливої зустрічі — у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.

Дата публікації
Кількість переглядів
7

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