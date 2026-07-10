На Харківщині розширили зону евакуації: росіяни полюють на авто, які рятують людей

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На Харківщині суттєво розширюють зону евакуації цивільних. Людей масово вивозять із прикордоння трьох районів, а у транзитному хабі Харкова за місяць наплив переселенців зріс майже наполовину. Поліцейські та волонтери вивозять біженців під постійним прицілом ворожих дронів. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко була на такій евакуації і відчула на собі небезпеку, яка чатує на місцевих жителів.