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ТСН у соціальних мережах

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Кількість переглядів
21

На Харківщині розширили зону евакуації: росіяни полюють на авто, які рятують людей

На Харківщині розширили зону евакуації: росіяни полюють на авто, які рятують людей

На Харківщині розширили зону евакуації: росіяни полюють на авто, які рятують людей

На Харківщині суттєво розширюють зону евакуації цивільних. Людей масово вивозять із прикордоння трьох районів, а у транзитному хабі Харкова за місяць наплив переселенців зріс майже наполовину. Поліцейські та волонтери вивозять біженців під постійним прицілом  ворожих дронів. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко була на такій евакуації і відчула на собі небезпеку, яка чатує на місцевих жителів.

Дата публікації
Кількість переглядів
21

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