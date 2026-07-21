На Харківщині відкрили підземний дитсадок: діти без тривог і сирен!

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У Пісочині на Харківщині відкрили перший в Україні підземний дитячий садок. Заклад розташований на п'ятиметровій глибині та обладнаний автономною вентиляцією, генераторами, запасами води й усім необхідним для безпечного перебування дітей. Тут вже навчаються понад 250 вихованців, які майже чотири роки були позбавлені можливості відвідувати садок через постійні російські обстріли. Батьки зізнаються, що тепер можуть спокійно працювати, а діти — гратися та спілкуватися без звуків сирен. Деталі — в ТСН.