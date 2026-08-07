На Львівщині маму бійця ЗСУ побили та вигнали з автобуса через російську мову

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У Львівській області матір українського військового нібито побили та висадили з автобуса через спілкування російською мовою. За словами її сина, жінці підбили око, залишили на трасі, а поліція стали на бік нападників і хоче висунути їй звинувачення в хуліганстві. Військовий обурився інцидентом у соцмережах, а його знайомі планують приїхати на місце, щоб з'ясувати обставини.