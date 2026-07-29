На Львівщині відкрили центр біонічного протезування "Титанові": як повертають рухливість рук

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На Львівщині розпочав роботу інноваційний центр біонічного протезування "Титанові", який спеціалізується на відновленні функцій рук для ветеранів та цивільних. Завдяки поєднанню класичних методик та новітньої остеоінтеграції – кріплення імпланту безпосередньо до кістки – пацієнти отримують можливість знову виконувати складні побутові рухи та навіть займатися спортом. Фахівці центру, серед яких і самі ветерани-біоінженери, навчають людей керувати новими кінцівками за допомогою датчиків м’язів. Важливо, що вартість такого високотехнологічного протезування повністю компенсується державою, забезпечуючи постраждалим шанс на повноцінне життя. Деталі – від журналістки ТСН Марічки Кужик.