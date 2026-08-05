На Львівщині виник скандал через російську музику на пляжі

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У Трускавці на Львівщині відпочивальники влаштували конфлікт через зауваження дівчини вимкнути російську музику на пляжі. У відповідь на прохання порушники почали хамити, запевняючи, що слухають «іноземну» музику, а незадоволеним порадили йти додому. Поліція оперативно встановила учасників інциденту віком від 55 до 70 років — їх притягнуть до адміністративної відповідальності за порушення заборони на публічне відтворення російської музики.