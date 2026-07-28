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ТСН у соціальних мережах

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19

На прощанні з Ґремом не стримався навіть Трамп!

На прощанні з Ґремом не стримався навіть Трамп!

На прощанні з Ґремом не стримався навіть Трамп!

Церемонія прощання із сенатором, який розробив законопроєкт про "пекельні" антиросійські санкції добігає кінця у Вашингтоні. На поминальну службу можна було потрапити лише за запрошеннями. Тут зібралось усе політичне керівництво Сполучених Штатів та інші закордонні лідери. Серед них і Володимир Зеленський. За кілька годин до того український президент уже провів перемови в Білому домі з Дональдом Трампом. Говорили, серед іншого, і про протиповітряну оборону. І про заходи щодо припинення війни. За всім, що відбувається у Вашингтоні, впродовж дня стежить спеціальна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко.  

Дата публікації
Кількість переглядів
19

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