На протезах до перемоги! Як українські воїни зривають овації на міжнародній арені

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В австрійському Земмерінгу відбуваються треті міжнародні змагання "Ігри сильних духом" (Strong Spirit's Games), які започаткувала Україна. Майже півтори сотні ветеранів та ветеранок з України, США, Ірландії, Естонії та Бахрейну виборюють першість у силових адаптивних дисциплінах – від жиму лежачи та веслування до аеробайку й ривка гирі. Це не просто турнір, а потужна демонстрація незламності бійців, які після важких поранень знаходять нову мету, долають рекорди та надихають світ. Як українські та іноземні ветерани обмінюються шевронами, підтримують один одного та демонструють титанічну силу духу – на власні очі побачив кореспондент ТСН Олександр Романюк.