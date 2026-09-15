На садовому візку під гул FPV! “Білі янголи” пішки витягали останню незрячу жительку Богодарівки

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Евакуація між ударами дронів. З Богодарівки, що на сході Дніпропетровщини, поліцейські підрозділу “Білий янгол” евакуювали останню мешканку. Жінка незряча і не може пересуватись самостійно, тож дістатись евакомобілю не могла. А через загрозу ударів дістатись її дому автівкою копи не могли, тож пішки долали кілька кілометрів відкритими ділянками, а жінку вивозили на садовому візочку. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна розкаже, в яких умовах рятують людей від руйнівного “руського міру”.