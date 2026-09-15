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ТСН у соціальних мережах

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На садовому візку під гул FPV! “Білі янголи” пішки витягали останню незрячу жительку Богодарівки

На садовому візку під гул FPV! “Білі янголи” пішки витягали останню незрячу жительку Богодарівки

Евакуація між ударами дронів. З Богодарівки, що на сході Дніпропетровщини, поліцейські підрозділу “Білий янгол” евакуювали останню мешканку. Жінка незряча і не може пересуватись самостійно, тож дістатись евакомобілю не могла. А через загрозу ударів дістатись її дому автівкою копи не могли, тож пішки долали кілька кілометрів відкритими ділянками, а жінку вивозили на садовому візочку. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна розкаже, в яких умовах рятують людей від руйнівного “руського міру”.

Дата публікації
Кількість переглядів
6

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