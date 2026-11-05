На що може розраховувати Україна, після політичних змін у США?

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Координація перед переговорами в Абу-Дабі. Перед тристоронньою зустріччю, Володимир Зеленський провів перемови з посланцями Трампа - Віткоффом і Кушнером. Телефонна розмова тривала півтори години. Паралельно в Брюсселі в середу відбулися консультації делегації США, Франції, Великої Британії, Німеччини, НАТО та Світового банку - щодо післявоєнного відновлення України. А вже сьогодні у Брюсселі говоритимуть про майбутнє європейської безпеки. Важливим пріоритетом лишається ППО. І все це на фоні історичної поразки республіканців на виборах до Конгресу. У Нижній палаті представників - демократи вже отримали 240 місць, хоч для більшості достатньо 218-ти. І мають потенціал іще збільшити розрив, адже не пораховані ще 48 крісел. У Сенаті - схожа ситуація.