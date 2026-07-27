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ТСН у соціальних мережах

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23

На Запоріжжі жнива під вогнем: врожай дається надвеликою ціною

На Запоріжжі жнива під вогнем: врожай дається надвеликою ціною

На Запоріжжі жнива під вогнем: врожай дається надвеликою ціною

Косять пшеницю під ворожими ударами з ранку і до смеркання. На Запоріжжі жнива під вогнем. Через аномальну спеку цьогоріч збирати врожай розпочали наприкінці червня. Але найбільше аграрії потерпають не від засухи, а від російських обстрілів. Найскладніша — 30-кілометрова зона від лінії фронту, а це більше 100 тисяч гектарів, які щоденно атакує ворог. Кореспондентка ТСН Дар’я Назарова повернулася з небезпечної зони і бачила, якою ціною вирощують наш хліб.

Дата публікації
Кількість переглядів
23

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