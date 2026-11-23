На засідання ТСК не прийшли всі 5 запрошених: Федорова приведуть примусово

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Уперше за час роботи Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень у сфері оборони на засідання 23 листопада не з’явився жоден із п’яти запрошених топпосадовців та силовиків: ексгенпрокурор Руслан Кравченко, ексочільник СБУ Василь Малюк, директор НАБУ Семен Кривонос, очільник САП Олександр Клименко та детектив НАБУ Руслан Магомедрасулов. Як повідомив голова комісії Олексій Гончаренко, у СБУ пояснили відсутність Малюка його перебуванням у зоні бойових дій, у САП послалися на важливу міжнародну зустріч Клименка, а в НАБУ пояснень взагалі не надали. Водночас члени ТСК підтримали примусовий привід через Нацполіцію на засідання 7 грудня ексміністра оборони Михайла Федорова, який ігнорує виклики вже втретє.