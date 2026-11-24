НАБУ виклало відео з початком обшуку у Дуки: детективам погрожували зброєю

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НАБУ оприлюднило відео обшуку в будинку генерал-майора СБУ Сергія Дуки, що відбувся 4 листопада. Генерал є підозрюваним у справі «Карфаген-2». Попри те, що детективи представилися та показали ухвалу суду, Дука і присутні там співробітники СБУ понад півтори години відмовлялися їх впускати, навіть після приїзду адвоката. Під час спроби працівника НАБУ перелізти через паркан на нього спрямували зброю і пригрозили відкрити вогонь. У відповідь правоохоронці попередили про законність своїх дій, відеофіксацію та готовність застосувати зброю в разі нападу.