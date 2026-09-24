"Над нами висить FPV!" Драматичні кадри евакуації людей із червоних зон Херсона

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Херсон опинився перед загрозою найскладнішої зими: внаслідок масованих ударів російських військ повністю зупинено Херсонську ТЕЦ, а енергетична інфраструктура зазнала критичних руйнувань. Прибережні квартали та мікрорайони Дніпровського району перетворилися на смертельно небезпечні "червоні зони". Кожна вулиця перебуває під прицілом ворожих FPV-дронів, які полюють на будь-який рухомий транспорт. Попри це, у місті залишаються понад 60 тисяч цивільних. Волонтери та поліцейські під безперервними вибухами та ворожими безпілотниками прориваються до будинків, аби вивезти літніх людей та тих, хто нарешті наважився на виїзд. Усі подробиці та ексклюзивні кадри порятунку – у репортажі Світлани Павук у ТСН.