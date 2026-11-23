Надважка рятувальна операція, що не минула без дива: ситуація в Димері на другий день після влучання в будинок БпЛА

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Уже 11 загиблих у селищі Димер на Київщині наслідок російського удару по житловій п’ятиповерхівці. Ще семеро — поранені. Напередодні з-під завалів обрушеного під'їзду - вдалося дістати 7-річного хлопчика Давида, він провів під завалами 14 годин. Зараз дитина у лікарні. Згодом, уже вночі - ДСНСники врятували літню жінку. Вона пробула під бетонними уламками 22 години. У Димері побував кореспондент ТСН Максим Чалий.