Надважливі угоди з поляками й угорцями! Несподіваний поворот на саміті в Карпатах!

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Десятки інвестиційних проєктів на мільярди євро можуть стати результатом саміту Карпатської вісімки, що триває на Івано-Франківщині. Участь у форумі взяли лідери України, Польщі, Румунії, Словаччини, Чехії, Австрії, Сербії, а також Угорщини, яка офіційно приєдналася до економічного блоку. Головна мета зустрічі — скоординувати зусилля сусідів і перетворити Карпатський регіон на потужний логістичний та економічний хаб, посилити спільну енергетичну безпеку й залучити масштабні європейські інвестиції. На місці події працює кореспондентка ТСН Алла Пасс — вона з нами на прямому зв’язку.