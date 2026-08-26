Надзвичайна Ситуація! Таємний візит у Москву! Напад на ТЦК | ТСН 12:00 26 серпня

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Новини України та світу станом на 12.00 середи, 26 серпня 2026 року, в огляді ТСН.

- Нічний терор. Скільки вбивчого залізяччя летіло на Україну минулої ночі і скільки ворожих цілей вдалося збити нашим силам ППО?

- Дитину і маму вбили, ще 14-ро людей поранили росіяни на Чернігівщині. На світанку безпілотниками атакували обласний центр.

- Надзвичайна ситуація у селі Піщанка на Дніпропетровщині - досі триває обстеження території та розмінування.

- Бавовна традіційно шириться росією - цього разу вона дісталась до Котовська, що в Тамбовській області, що за тисячу кілометрів від Києва.

- Яка наразі ситуація в енергетичній системі України і де немає електропостачання?

- Ситуація на напрямку під Краматорськом та Слов'янськом загострюється, - Сили Оборони.

- Таємно та без офіційного підтвердження. Вперше за 5 років Москву відвідав директор ЦРУ. З Якою метою?

- Хотіла продати трьох дітей, щоб жебракували у Києво-Печерській лаврі. 30-річну багатодітну матір будуть судити на Рівненщині.

- Протест на Одещині. Там селяни перекрили міжрайонну трасу. Чого вони хочуть?

- Напад на ТЦК у Тернополі. Військовий у лікарні, авто розбите. Подробиці інциденту.

- Адвоката у масці темношкірого американського репера затримали на Закарпатті. Він сподівався, що так його не розпізнають на камерах спостереження, коли доправлятиме до кордону ухилянта.

- Як одну поранену сарну рятували патрульні двох областей? Неймовірна історія порятунку.