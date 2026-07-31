Накрила трирічного сина від дрона: лікарі борються за ногу матері Анастасії з Марганця

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Молода матір Анастасія з Марганця на Дніпропетровщині вчинила справжній подвиг: під час атаки російських FPV-дронів вона закрила власним тілом трирічного сина Марка. Жінка отримала важкі уламкові поранення легень та ноги, але зуміла врятувати дитину. Зараз медики в Дніпрі борються за те, щоб Анастасія знову могла ходити, поки маленький Марко, який досі від страху обстрілів ховається у зимову шапку, чекає на одужання мами. Деталі — від журналістки ТСН Ольги Павловської.