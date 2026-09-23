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ТСН у соціальних мережах

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Напружена зустріч Зеленського та фон дер Ляєн у Нью-Йорку: чому виникли суперечки

Напружена зустріч Зеленського та фон дер Ляєн у Нью-Йорку: чому виникли суперечки

Напружена зустріч Зеленського та фон дер Ляєн у Нью-Йорку: чому виникли суперечки

Між Володимиром Зеленським та Урсулою фон дер Ляєн виникла несподівана напруга під час зустрічі в Нью-Йорку – про це повідомляє видання Bloomberg. Попри традиційно теплі відносини між лідерами, цього разу розмова була непростою одразу з двох причин: зняття санкцій ЄС із російських олігархів Усманова та Фрідмана, а також подальше фінансування українського бюджету перед складною зимою. У Єврокомісії прямо нагадали: для розблокування 20 мільярдів євро підтримки Київ має виконати узгоджений план реформ, зокрема щодо боротьби з корупцією та верховенства права. Чому вимоги Києва дратують деяких європейських партнерів і як Україна переконує союзників не робити поступок агресору? Ексклюзивні подробиці з Брюсселя дивіться у репортажі журналістки "Радіо Свобода" Зоряни Степаненко для ТСН.

Дата публікації
Кількість переглядів
9

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