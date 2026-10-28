Народний сапер, який рятував усе село: росіяни двічі намагалися його вбити

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Він не тримав у руках зброї, але понад чотири роки рятував рідну Вищетарасівку від щоденної небезпеки. Це село на Дніпропетровщині на самісінькому березі Каховського водосховища, за кілька кілометрів від ворога. З літа 2022-го воно під постійними обстрілами. Його житель Сергій Олексюк працював трактористом, однак узявся розміновувати ворожі дрони, які не здетонували. Зміг знешкодити й передати нашим військовим близько тисячі безпілотників. Як загинув народний сапер і чому односельці ініціюють представлення його до нагороди — розкаже кореспондентка ТСН Анастасія Невірна.