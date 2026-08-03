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ТСН у соціальних мережах

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Народився без рук, а тепер надихає українських ветеранів з ампутаціями: історія британця

Народився без рук, а тепер надихає українських ветеранів з ампутаціями: історія британця

Народився без рук, а тепер надихає українських ветеранів з ампутаціями: історія британця

Він народився без рук, а тепер навчає ветеранів з ампутаціями пристосовуватися до життя без кінцівок. Свою допомогу центру Суперхюменс, де займаються реабілітацією військових, запропонував 31-річний британець Рорі ОʼКонор. У центрі на реабілітації у той час саме перебував ветеран з високою ампутацією обох рук, тож допомога британського волонтера виявилась дуже доречною. Більше кореспондентка ТСН Марічка Кужик розповість.

Дата публікації
Кількість переглядів
10

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