Народився під канонаду танків! Чоловік прийняв пологи в оточеному селі: неймовірна історія родини

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У Всесвітній день дитини Україна згадує про найдорожче – малюків, які вже п'ятий рік поспіль з'являються на світ та зростають під виття сирен і гуркіт вибухів. За даними ЮНІСЕФ, цей рік став одним із найважчих за кількістю постраждалих дітей від початку вторгнення. Але навіть у найтемніші часи життя завжди бере гору. Історія родини Осадчих із Київщини схожа на сюжет напруженого фільму: їхній син Артемко народився 1 березня 2022 року, коли село опинилося в оточенні, пологовий у сусідньому селі розстрілювали танки, а світла й тепла не було. Приймати пологи просто в холодній кімнаті довелося батькові-айтівцю, поки за вікнами гриміли бої. Як сім'ї вдалося дивом вивезти немовля через ворожі блокпости, чому вони вирішили повернутися з-за кордону додому та як живе родина сьогодні – дивіться у зворушливому сюжеті кореспондентки ТСН Аліни Лісової.