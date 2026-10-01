ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео

Наслідки «прильоту» по школі в Солом’янському районі зняли на відео

Наслідки «прильоту» по школі в Солом’янському районі зняли на відео

Наслідки «прильоту» по школі в Солом’янському районі зняли на відео

Уранці 1 жовтня російський дрон влучив у будівлю школи в Солом’янському районі Києва, пошкодивши фасад на рівні третього поверху та спричинивши пожежу. Під час атаки в укритті перебували понад 100 учнів та близько 60 працівників навчального закладу, ніхто з них не постраждав. Бойова частина безпілотника впала всередину приміщення, але не здетонувала. Також у районі зафіксовано влучання у складські приміщення. На місці працюють екстрені служби.  

Дата публікації

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie