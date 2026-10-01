Наслідки «прильоту» по школі в Солом’янському районі зняли на відео

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Уранці 1 жовтня російський дрон влучив у будівлю школи в Солом’янському районі Києва, пошкодивши фасад на рівні третього поверху та спричинивши пожежу. Під час атаки в укритті перебували понад 100 учнів та близько 60 працівників навчального закладу, ніхто з них не постраждав. Бойова частина безпілотника впала всередину приміщення, але не здетонувала. Також у районі зафіксовано влучання у складські приміщення. На місці працюють екстрені служби.