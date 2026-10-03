Наслідки ударів по Харкову жахають! Важкі КАБи по приватному сектору

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Росіяни не припиняють ударів по Харківщині. У Руській Лозовій ворожий безпілотник поцілив у приватний будинок — загинув сімдесятип'ятирічний чоловік. На трасі біля Лісного дрон атакував автівку з родиною: важких поранень зазнав водій. У Шевченковому через скиди з БПЛА спалахнули приватні оселі та пошкоджено карету швидкої. У самому Харкові внаслідок удару трьох керованих авіабомб двоє людей загинули, ще тридцять шестеро дістали поранення. А через атаку безпілотника пошкоджено газогін і травмовано ще трьох містян. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко з нами наживо й готова розповісти деталі про наслідки ударів по обласному центру.