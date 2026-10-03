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ТСН у соціальних мережах

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Кількість переглядів
26

Наслідки ударів по Харкову жахають! Важкі КАБи по приватному сектору

Наслідки ударів по Харкову жахають! Важкі КАБи по приватному сектору

Наслідки ударів по Харкову жахають! Важкі КАБи по приватному сектору

Росіяни не припиняють ударів по Харківщині. У Руській Лозовій ворожий безпілотник поцілив у приватний будинок — загинув сімдесятип'ятирічний чоловік. На трасі біля Лісного дрон атакував автівку з родиною: важких поранень зазнав водій. У Шевченковому через скиди з БПЛА спалахнули приватні оселі та пошкоджено карету швидкої. У самому Харкові внаслідок удару трьох керованих авіабомб двоє людей загинули, ще тридцять шестеро дістали поранення. А через атаку безпілотника пошкоджено газогін і травмовано ще трьох містян. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко з нами наживо й готова розповісти деталі про наслідки ударів по обласному центру.

Дата публікації
Кількість переглядів
26

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