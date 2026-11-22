НАТО підняли на кпини! Погана погода завадила збивати російські цілі! Українці ж здійснили неможливе

Реклама

Європі необхідно терміново зміцнювати оборону, що довів нещодавній інцидент у Польщі: російська ракета Х-101 та два дрони пролетіли 45 км углиб країни й впали поблизу села Хмелек — за 200 метрів від житлових будинків і неподалік полігону Нова-Демба, де тренуються війська НАТО. Поки =Трамп припускав «випадковість», прем’єр Дональд Туск назвав це свідомою провокацією і запросив термінового посилення ППО, яке пообіцяв генсек Альянсу Марк Рютте. Водночас, напруга зросла і на Балтиці: невідомі безпілотники вперше масштабно атакували російський Балтійськ, де розташована головна база Балтійського флоту РФ, а у територіальних водах Фінляндії загорілося підбите судно Міноборони РФ «Спарта-2». Країни Балтії офіційно заперечили надання свого повітряного простору для цих атак, а фінські та естонські рятувальники оперативно взялися гасити палаючий корабель і рятувати екіпаж. Попри відсутність коментарів з боку України, командувач прикордонної охорони Фінляндії Ілля Ільїн публічно підтвердив, що судно уразили саме українські дрони.