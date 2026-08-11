Навіщо навколо Москви терміново вирубують ліси? Мусієнко розповів про страхи ворога

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Військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко в ефірі "1+1" підбиває підсумки нових далекобійних атак Сил оборони України по критичних об'єктах у Воронежі, Орську та Татарстані. Експерт аналізує, як розширення повітряних коридорів для українських дронів перевантажує російську ППО, чи загрожують Україні нові масовані удари по енергетиці, чому в окупованому Севастополі знову ввели паливні обмеження та що насправді гальмує передавання технологій виробництва ракет Patriot.