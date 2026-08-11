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ТСН у соціальних мережах

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Кількість переглядів
15

Навіщо навколо Москви терміново вирубують ліси? Мусієнко розповів про страхи ворога

Навіщо навколо Москви терміново вирубують ліси? Мусієнко розповів про страхи ворога

Навіщо навколо Москви терміново вирубують ліси? Мусієнко розповів про страхи ворога

Військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко в ефірі "1+1" підбиває підсумки нових далекобійних атак Сил оборони України по критичних об'єктах у Воронежі, Орську та Татарстані. Експерт аналізує, як розширення повітряних коридорів для українських дронів перевантажує російську ППО, чи загрожують Україні нові масовані удари по енергетиці, чому в окупованому Севастополі знову ввели паливні обмеження та що насправді гальмує передавання технологій виробництва ракет Patriot.

Дата публікації
Кількість переглядів
15

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