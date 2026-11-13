Найбільший обмін?! Посланці США в Москві: на що погодився Путін і про що попередив Зеленський

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Перші за дев’ять місяців переговори між Україною та РФ за посередництва США принесли неочікувані зрушення, але й нові виклики. Американські спецпосланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер після зустрічей в Абу-Дабі вирушили до Москви, де провели понад дві години за зачиненими дверима з Володимиром Путіним. Головний публічний результат – підготовка наймасштабнішого в історії обміну військовополоненими та згода залучити Європу до наступних раундів. Водночас очільник Кремля пропонує так звану «гуманітарну місію» в Костянтинівці за зразком Олешок, що в Києві розцінюють як спробу завести військову техніку під прикриттям тиші. Крім того, Москва категорично відмовляється припиняти терористичні удари по енергетичній інфраструктурі України та прагне нав'язати власне бачення європейської безпеки. Усі деталі дипломатичного турне Вашингтон – Москва – Дублін дивіться у репортажі кореспондентки "Радіо Свобода" Зоряни Степаненко в ТСН.