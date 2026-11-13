Найгірша криза за часи незалежності! Порти Одеси паралізовані: чому зерно дешевшає, а хліб – ні?

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Через невпинні російські обстріли з кінця липня всі три морські порти Одеського регіону паралізовані, а морський експорт українського зерна повністю зупинився. Складські ангари переповнені, а ціни на внутрішньому ринку стрімко покотилися вниз – фермери змушені продавати пшеницю та кукурудзу в прямий збиток, аби просто мати обігові кошти на виплату зарплат і паливо. Експерти вже називають цей колапс найгіршою кризою за весь період незалежності України. Залізниця й автомобільні шляхи працюють на межі можливостей і не здатні компенсувати морем утрачені обсяги. Водночас виникає логічне запитання: чи призведе рекордне здешевлення пшениці всередині країни до зниження цін на хліб у магазинах? Відповідь фахівців, реальний стан справ на полях та прогноз щодо розблокування Чорного моря – дивіться у репортажі журналіста ТСН Дмитра Фурдака.