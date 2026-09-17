Найкраща вчителька світу приїхала в Україну! Її історія шокує!

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Мільйон гривень — найкращому вчителеві України: у Львові обирають переможця ювілейної, десятої національної премії Global Teacher Prize Ukraine. З-понад двох тисяч претендентів до фіналу дійшли лише десятеро педагогів. Аби визначити найсильнішого, фіналістів випробовують незнайомими класами, несподіваними темами відкритих уроків та командною роботою. Як учителі долають ці виклики та з якою місією до України приїхала володарка світової премії — розповість кореспондентка ТСН Марічка Кужик.