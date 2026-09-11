Найкумедніші фейли та меми українських корупціонерів: "котлети", "плюшки", "баночка з джином"

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"Котлети", "плюшки", "баночка з джином" і пакет із-під меленої кави – це не список покупок, а секретний сленг українських нардепів та суддів, якими вони маскували сотні тисяч доларів хабарів. Намагаючись обійти детективів НАБУ та СБУ, фігуранти гучних антикорупційних розслідувань створювали настільки абсурдні шифри й виправдання, що ті миттєво перетворювалися на культові народні меми. У цьому сюжеті ТСН журналісти Дмитро Святненко та Валерія Кобзар згадують найгучніші та найкумедніші корупційні історії України: чому нардепу Олександру Юрченку призначили 9 років за ґратами, хто називав себе "джином" за $250 000, чому суддя здивувався грошам у пачці кави та як фраза "тихесенько піду в ліс" стала вироком для політичної кар'єри. Дивіться ексклюзивні оперативні кадри та розбір найрезонансніших справ у сюжеті ТСН!